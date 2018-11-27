Трамп сравнил себя и мигрантов с Элвисом Пресли

Президент США Дональд Трамп вспомнил американского певца Элвиса Пресли, когда говорил о мигрантах. Об этом сообщает USA Today.

Сначала он заявил, что в молодости был похож на Пресли. «Когда я был молодым, мне говорили, что я напоминаю Элвиса, если не считать светлые волосы. Представляете? — сказал он во время ралли в Миссисипи. — Я всегда считал, что это хороший комплимент». Трамп добавил, что не хочет, чтобы его слова звучали тщеславно.

Затем он вспомнил заслуги Пресли: «Он создал новый музыкальный стиль в 1950-х, новое кино в 1960-х и произвел революцию в живых выступлениях в 1970-х. Король, именно так мы называем его до сих пор, Король».

Подводя итог, американский лидер сравнил заслуги Пресли с тем, что мигранты, пытающиеся попасть в США, дадут стране. «Нового Пресли они тут не создадут,» — сказал президент.

В октябре тысячи беженцев из Центральной Америки отправились к американской границе. Трамп направил тысячи военных, чтобы сдержать наплыв нелегалов. Первые группы из каравана мигрантов прибыли на границу США и Мексики 13 ноября. 26 ноября сообщалось, что американские силовики применили против мигрантов слезоточивый газ.

Элвис Пресли занесен в Книгу рекордов Гиннесса как артист, выпустивший наибольшее число альбомов, ставших хитами, — 97. Суммарный тираж его пластинок превысил миллиард экземпляров. Он умер 16 августа 1977 года в возрасте 42 лет от сердечного приступа.

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