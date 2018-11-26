США встретили полтысячи мигрантов пулями и слезоточивым газом

Сотрудники силовых ведомств США применили против 500 нелегальных мигрантов, попытавшихся пройти через американо-мексиканскую границу, слезоточивый газ и обстреляли их резиновыми пулями. Об этом сообщает агентство Assosiated Press.

По информации издания Excelsior, на границе стран в районе города Тихуана в Мексике наблюдается «полный беспорядок»: над территорией летают вертолеты, а американские военные патрулируют границу за проволочной оградой. Пограничная служба США запретила движение автомобилей и пешеходов на участке Сан Исидро, расположенный к югу от калифорнийского Сан-Диего.

Отмечалось, что мигранты скандировали лозунг «Мы не преступники! Мы международные работники!», у некоторых мигрантов в руках были флаги США и Гондураса.По последним данным, в районе городов Тихуана и Мехикали сконцентрировались 5,6 тысяч беженцев из Гондураса, Гватемалы и Сальвадора.

22 ноября президент США Дональд Трамп заявил, что именно он дал военным добро на использование летального оружия против мигрантов на границе с Мексикой. Американский лидер понадеялся, что военным не придется открывать огонь, но в то же время подчеркнул, что у него в этом вопросе нет выбора, поскольку дело приходится иметь с «грубыми людьми».

В октябре тысячи беженцев из Центральной Америки отправились к американской границе. Президент США Дональд Трамп направил на границу тысячи военных, чтобы сдержать наплыв нелегалов. Первые группы из каравана мигрантов прибыли на границу США и Мексики 13 ноября.

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