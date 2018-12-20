Депортированных по указу Трампа мигрантов вернут в США

Федеральный суд штата Вашингтон в США отменил июньский указ главы государства Дональда Трампа о том, что мигранты, бежавшие от преступных банд или домашнего насилия, не могут просить убежища. Об этом сообщает USA Today.

Согласно вердикту, новые правила нарушали закон об иммиграции, поэтому министерства внутренней безопасности и юстиции обязали следовать инструкциям, которые существовали до этого. По словам судьи Эммета Салливана, инициативы Трампа не соответствуют чаяниям конгресса и положениям закона об иммиграции и гражданстве. «Так как закон — решение Конгресса, а не прихоть исполнительной власти, суд объявляет указ [президента] незаконным», — постановил Салливан.

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Суд обязал власти вернуть всех депортированных мигрантов, которым было отказано в предоставлении убежища из-за новых правил, чтобы они могли вновь подать прошения.

Постановление Салливана основано на самом понятии убежища, которое дается тем, кому угрожает преследование в родной стране по расовому, религиозному, национальному или социальному признаку, а также по политическим убеждениям. В то же время отмечалось, на основе положений закона об иммиграции от 1980 года власти США уже предоставляли убежище жертвам домашнего насилия и преступных группировок.

Как отмечает издание, Минюст сможет подать апелляцию по решению суда. Спикер Белого дома Сара Сандерс заявила, что «суд в очередной раз отменяет и подрывает иммиграционный закон США».

Решение последовало за ноябрьским постановлением суда Сан-Франциско. Тогда был отменен указ Трампа о том, что мигранты, попавшие в страну нелегально, не могут просить убежища.

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