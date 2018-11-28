Мигрантка потребовала у США 60 миллионов долларов за смерть дочери

Мигрантка из Гватемалы, въехавшая в США с годовалым ребенком, требует у государства 60 миллионов долларов из-за его смерти. Об этом сообщает NBC News.

Язмин Хуарес (Yazmin Juárez) обвиняет государственные структуры в гибели своей дочери Марии. Ее представители утверждают, что ребенок заболел, пока вместе с матерью находился в центре содержания мигрантов в городе Дилли в штате Техас. Несмотря на тяжелое заболевание дыхательных путей, девочку и ее мать выпустили из центра без оказания должной медицинской помощи. Спустя полтора месяца она умерла.

Делом занимается юридическая фирма Arnold & Porter. Ее представитель Р. Стэнтон Джонс заявил, что у государства есть полгода на возмещение Хуарес ущерба, иначе дело пойдет в суд. «Помещая в заключение маленьких детей, правительство США берет на себя ответственность за их безопасность, комфорт и санитарные условия», — сказал он.

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В центре содержания нелегальных мигрантов в городе Дилли американские миграционные службы содержат матерей с детьми, многие из которых ранее оказались разделены на границе США.

20 мая президент США Дональд Трамп подписал указ, запрещающий практику разлучения на границе семей мигрантов.

В июне коллаж, состоящий из фигур плачущего ребенка и смотрящего на него президента США, попал на обложку журнала Time. Темой номера стала жесткая политика Белого дома в отношении мигрантов.

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