Трамп сжалился над разлученными семьями мигрантов

Президент США Дональд Трамп в среду, 20 мая, подписал указ, согласно которому практика разлучения на границе семей мигрантов запрещается. Об этом рассказал CNN.

«[Указ] сделает так, чтобы семьи оставались вместе, но в то же самое время он позволит обеспечить крепкие рубежи и безопасность на границе, которая будет такой же, если не более жесткой, чем прежде», — заявил Трамп во время трансляции с подписания указа в Белом доме.

В постановлении указано, что семьи мигрантов будут содержаться вместе, за исключением тех случаев, когда есть опасения по поводу благополучия ребенка. Трамп добавил, что ему не нравится видеть, как разлучают детей с родителями мигрантов на границе с США, тем не менее он продолжит политику «нулевой толерантности» и подвергнет уголовному преследованию тех, кто незаконно пересекает границу.

В понедельник, 18 июня, супруга президента США Мелания Трамп раскритиковала его миграционную политику. «Госпожа Трамп терпеть не может смотреть на то, как детей разлучают с их семьями», — рассказала представитель первой леди США Стефани Гришэм.

В апреле министр юстиции США Джефф Сешнс объявил о начале политики «нулевой толерантности» к нарушителям миграционного законодательства. Мигрантов, прибывших в Штаты с детьми, разлучали: задержанных родителей привлекали к уголовной ответственности, а их детей отправляли в специальные центры. Законодательство США запрещает арестовывать детей.

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