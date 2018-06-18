Мелания Трамп отругала мужа

Супруга президента США Мелания Трамп раскритиковала миграционную политику администрации своего мужа Дональда Трампа. Об этом заявила ее представитель Стефани Гришэм, сообщает CNN.

«Госпожа Трамп терпеть не может смотреть на то, как детей разлучают с их семьями», — рассказала она. Первая леди страны надеется, что американскому правительству удастся провести успешную иммиграционную реформу, отметила Гришэм. По мнению Мелании, США должны быть страной, которая следует всем законам, но при этом «руководствуется сердцем».

В начале июня Организация Объединенных Наций призвала США перестать задерживать семьи нелегальных мигрантов на южной границе и разлучать их.

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Согласно американским иммиграционным законам, обвиненные в незаконном въезде в США взрослые сначала попадают в руки федеральных маршалов (сотрудников подразделения Минюста), а затем направляются в суд. Когда родители находятся под стражей, их детей забирают и помещают под присмотр управления по переселению беженцев. Оно потом может отправить их к американским родственникам в США или в приюты.

В середине марта Трамп предложил отправлять разлученных с семьей мексиканских детей на военные базы в Техасе и Арканзасе. Отмечалось, что это станет очередным шагом в политике «нулевой терпимости» по отношению к нелегалам, которые пытаются пересечь границу.

Американский лидер активно выступает за разделение детей с их родителями — нелегальными мигрантами. В результате несовершеннолетние часто просто пропадают без вести: по данным CNN, в США уже не могут найти около 1,5 тысячи человек.

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