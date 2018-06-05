ООН обвинила США в разлучении матерей-мигранток с детьми

Организация Объединенных Наций призвала США перестать задерживать семьи нелегальных мигрантов на южной границе и разлучать их. Об этом во вторник, 5 июня, сообщает Reuters.

«США должны немедленно прекратить эту практику (...) и перестать считать преступлением то, что в лучшем случае можно назвать административным правонарушением. Речь идет о нелегальном въезде или пребывании в США», — сообщила на брифинге пресс-секретарь ООН по правам человека Равина Шамдасани.

Отмечается, что большинство мигрантов из Гватемалы, Гондураса и Сальвадора, пытаясь спастись от насилия, бегут в США. Шамдасани указала, что они имеют право на защиту со стороны международного сообщества.

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Согласно американским иммиграционным законам, обвиненные в незаконном въезде в США взрослые сначала попадают в руки федеральных маршалов (сотрудников подразделения Минюста), а затем направляются в суд. Когда родители находятся под стражей, их детей забирают и помещают под присмотр управления по переселению беженцев. Оно потом может отправить их к американским родственникам в США или в приюты.

В середине марта американский президент Дональд Трамп предложил отправлять разлученных с семьей мексиканских детей на военные базы в Техасе и Арканзасе, отмечает The Washington Post. Это станет очередным шагом в политике «нулевой терпимости» по отношению к нелегалам, которые пытаются пересечь границу.

Американский лидер активно выступает за разделение детей с их родителями — нелегальными мигрантами. В результате несовершеннолетние часто просто пропадают без вести: по данным CNN, в США уже не могут найти около 1,5 тысячи человек.

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