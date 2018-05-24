Американского школьника выгнали с урока за поддержку Трампа

Американский старшеклассник подал в суд на школу из-за запрета носить футболку с цитатой президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает ABC News.

Эдисон Барнс (Addison Barnes) из штата Орегон рассказал, что его выгнали с урока за то, что он пришел в школу в футболке с надписью «Компания Дональда Трампа по возведению пограничной стены» (Donald J. Trump Border Wall Construction Co.). По мнению заместителя директора учебного заведения, такие слова были оскорбительными для некоторых учеников и учителей.

Кроме того, на футболке была цитата американского лидера «Стена только что стала на 10 футов выше». Так Трамп отреагировал на предложение не заставлять Мексику оплачивать строительство пограничной стены в 2016 году.

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По словам школьника, его попросили прикрыть надпись и больше никогда не приходить в этой футболке на занятия. В своем иске он заявляет, что такие требования нарушают первую поправку к конституции страны, в частности право на свободу слова.

«Если кто-то не согласен с моим отношением к политике Трампа, он вправе выразить свое мнение, как и я вправе выразить свое», — сказал Барнс. Он добавил, что поначалу согласился с требованиями руководства школы и вернулся на урок. Однако затем он понял, что это неправильно.

Когда подростка увидели в футболке во второй раз, его отвели в кабинет замдиректора и пригрозили наказанием за неповиновение. Ему выставили условие: либо он идет домой, либо снимает футболку. В ответ он покинул школу. Пропуск занятий засчитали за прогул, говорится в заявлении.

Представитель Барнса сообщил, что его клиент расценивает позицию школы, как следование двойным стандартам. В то время как его пытались заставить снять футболку с антимигрантским лозунгом и тем самым лишить возможности высказывать свою позицию в отношении мигрантов, на стене учебного класса висел приветствующий их плакат «Добро пожаловать в новое пристанище».

После инаугурации в январе 2017 года Трамп подписал два указа: об охране государственной границы, предусматривающий строительство стены на границе с Мексикой, и об иммиграции. Документами обговаривались возведение «физического барьера» на южной границе, чтобы остановить поток нелегалов и наркотиков, а также массовая высылка приезжих, нарушивших в США закон.

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