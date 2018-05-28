Дочь Трампа обняла сына и попала под шквал критики

На дочь президента США Иванку Трамп обрушились гневные комментарии после того, как она выложила фотографию с сыном. Изображение было опубликовано на ее странице в Twitter.

На снимке видно, как Трамп держит на руках своего двухлетнего ребенка, прислонившись к нему лбом. В описании к посту она написала «Моя любовь».

За сутки твит собрал более 1,6 тысячи ретвитов и около 18 тысяч лайков, однако большое число пользователей не оценили снимок. Американцы припомнили девушке, что ее отец Дональд Трамп активно выступает за разделение детей с их родителями — нелегальными мигрантами. В результате этого дети просто пропадают без вести: по данным CNN, в США уже не могут найти около 1,5 тысячи детей мигрантов.

«Теперь представь, что правительство вырывает этого ребенка из твоих рук и забирает его. Возможно, ты его больше не подержишь».

«Рада, что ты проводишь воскресенье с ребенком. Но где пропавшие дети?»

«Иванка Трамп либо чрезвычайно жестокая, либо удивительно тупая. Может ли она совмещать в себе эти качества?»

«Жаль, что где-то там есть дети, которые сегодня не получат объятия от своих мамочек. Эта фотография меня раздражает».

В середине марта Дональд Трамп предложил отправлять разлученных с семьей мексиканских детей на военные базы в Техасе и Арканзасе, пишет The Washington Post. Это станет очередным шагом в политике «нулевой терпимости» по отношению к нелегалам, которые пытаются пересечь границу.

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