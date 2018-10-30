Мир
 
Последние новости
На Украине побоялись нового территориального конфликта с Россией
Клипы на песню Оксимирона о стрельбе в школе были заблокированы
На российских АЗС пропал дизель
Россиянам разрешат прописываться на дачах
Популярные блогеры отправились к знаменитой скале и погибли
Две женщины впервые выносили одного ребенка
Россия отказалась спорить из-за европейских свиней
Мечтающий о сыне китаец узнал о рождении дочери и продал ее
Лидер голодающей Туркмении купил машину за полмиллиона евро
Новости партнеров

Трамп задумал лишить детей иностранцев права на гражданство США

Перейти в «Мою Ленту»
Дональд Трамп (в центре)

Президент США Дональд Трамп рассказал изданию Axios, что планирует запретить выдачу гражданства США рожденным на территории страны детям иностранцев.

По словам главы государства, отмены права на гражданство для детей неграждан и нелегальных мигрантов можно добиться, не меняя конституцию. «Мне всегда говорили, что для этого требуется отдельная поправка. Так вот, представьте себе, нет, не требуется!» — сказал Трамп.

Хозяин Белого дома уточнил, что, по мнению его юристов, достаточно президентского указа. Axios называет его утверждение «по меньшей мере спорным».

«Мы единственная страна в мире, куда человек приезжает, рожает ребенка, и ребенок становится гражданином США со всеми преимуществами, — добавил президент. — Это нелепо. Это нелепо, и это надо остановить».

Гражданство любому ребенку, рожденному на территории США, гарантирует 14-я поправка Конституции. По данным, которые приводит NBC News, в 2017 году гражданами Соединенных Штатов таким образом стали более 36 тысяч детей.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Exclusive: Trump to terminate birthright citizenship
Birth tourism brings Russian baby boom to Miami
Трамп отправит тысячи солдат на границу с Мексикой
Трамп определил рамки своего национализма
Другие материалы рубрики
Мир00:01Сегодня

Мирный кратом

Американцы нашли замену героину. Ею лечатся даже дети
14:06Сегодня

Эрдоган пообещал уничтожить террористов в Сирии

14:56Сегодня

Монголам запретили Хеллоуин

13:29Сегодня

Японцев заставят заплатить за эксплуатацию корейцев во время войны

Мир00:0431 августа

«Сначала убьют ваших мужчин, а потом и вас»

Черные тигрицы воевали в джунглях и взрывались в толпе. А теперь сидят на кухнях
13:2629 октября

Россия раскрыла план обороны от Украины и Грузии

10:42Сегодня

Трамп отправит тысячи солдат на границу с Мексикой

06:07Сегодня

Трамп определил рамки своего национализма

Мир00:02 2 августа

Черная заря

Самая страшная война современности продолжается до сих пор. О ней все забыли
03:54Сегодня

Американские солдаты выпили все пиво в Рейкьявике

07:1829 октября

Опубликовано видео с места падения индонезийского Boeing

04:01Сегодня

Хиллари Клинтон снова захотела в Белый дом

Россия
Тайный суд
Почему судебные процессы в России все чаще проходят за закрытыми дверями
Один человек пропал после ЧП с плавдоком во время ремонта «Адмирала Кузнецова»
Должникам пришлют СМС вместо коллекторов
Пожилую россиянку посадили в СИЗО за угрозы молодому следователю
«Столько нищеты не видела даже в Сирии»
История сирийки, переехавшей в Россию и решившей все тут изменить
Наводнение на Кубани
Вода сносит людей, машины и мосты
Очередному бывшему губернатору подготовили «золотой парашют»
Все материалы
Мир
Мирный кратом
Американцы нашли замену героину. Ею лечатся даже дети
Эрдоган пообещал уничтожить террористов в Сирии
Трамп задумал лишить детей иностранцев права на гражданство США
Японцев заставят заплатить за эксплуатацию корейцев во время войны
Трамп отправит тысячи солдат на границу с Мексикой
Трамп определил рамки своего национализма
Американские солдаты выпили все пиво в Рейкьявике
Все материалы
Бывший СССР
«Монополия власти приводит к застою и развращению»
Бывший президент Армении попал под следствие и вернулся в политику. Зачем?
Есть такая нация!
Большевики, националисты и нацисты. Кто и как помог малороссам стать украинцами
Мадам, «Шишки» и друзья опального Мишки
Грузию возглавят любители Саакашвили или марихуаны. Будет весело
На Украине побоялись нового территориального конфликта с Россией
Лидер голодающей Туркмении купил машину за полмиллиона евро
Россиян предостерегли от поездок на Украину
На Украине завели дело за вербовку оппозиционного журналиста агентом СБУ
Все материалы
Экономика
Сыровато
Россия накормит костромским сыром весь мир. Он еще не знает, что его ждет
«Россети» опровергли версию об отключении электроэнергии в Росляково
Трампа обвинили в поддержке финансовой пирамиды
Составлен портрет типичного водителя России
Маск стал «никем» в Tesla
Определены самые надежные в мире автомобили
Цены на бензин пошли вверх
Все материалы
Силовые структуры
Место убийства Константина Ключевского и Евгения ЖароваОднажды в Забайкалье
Три бандита из 90-х стали депутатами. Но в наши дни им припомнили 14 убийств
Анатолий Москвин«Я считал, что они живые — просто временно мертвые»
Он делал кукол из тел детей, кормил и развлекал их. Теперь его отпускают на волю
Доля воровская
Воры в законе: кто они? Спецпроект «Ленты.ру»
Заказавшую сына россиянку отправили жить с ним до суда
Россиянин отработает 300 часов за украденные пиццы
Пограничника задержали за продажу данных о поездках Петрова и Боширова
В Якутии мужчина украл серебро из церкви и обменял на спиртное
Все материалы
Наука и техника
Священник окропляет верующих святой водой в Страстную пятницу. Славянск, Донецкая область Украины, апрель 2014 г.«В Киеве не хотят насилия»
Украина бросает Россию ради независимой церкви. Кто в этом виноват?
Часики тикают
Никто так и не понял, зачем они нужны. Но без них скучно: Apple Watch S4
Скрытый мир
Эти загадочные существа прячутся от человека, но живут рядом с ним
«Адмирал Кузнецов» получил пятиметровую пробоину
Две женщины впервые выносили одного ребенка
Раскрыта тайна происхождения шоколада
Зафиксирована смерть ближайшей галактики
Все материалы
Спорт
«Он уничтожит Хабиба»
Непобедимый американец рвется в UFC. Ему нужен пояс Нурмагомедова
Фанаты нашли врага в «Реале»
Глава UFC приказал Мэйуэзеру драться в ММА
Российский футболист забил два абсолютно одинаковых гола с разницей в семь лет
«Реал» объяснил увольнение главного тренера
Партнерский материал
«Класико» без классиков и безжалостный «Манчестер Сити»
Лучшие ставки на «Барселону», ЦСКА и «Тоттенхэм»
Роналду раскрыл имя главного виновника его ухода из «Реала»
Все материалы
Культура
«Чувствовалось, что за вами наблюдают, если не следят»
Как Дэвид Боуи ехал в Москву через всю Сибирь
Последнее искушение премьера
Кино недели: эскортницы для Берлускони, Цыганов в юбке, постельная жизнь троллей
«Мужик сосредоточенно копается в офисной женщине»
Он сходил на секс-вечеринку в России и оказался среди вялых членов и пивных пуз
Уилл Смит с женой высказались о свингерстве
Клипы на песню Оксимирона о стрельбе в школе были заблокированы
Актриса из «Людей Икс» снялась голой и пожаловалась на домогательства
Обвинившая Оксимирона в бойне в Керчи активистка написала донос на рэпера Face
Все материалы
Интернет и СМИ
Не твое дело
Мужчины захватили власть над интернетом. Женщинам в нем не место
Назойливые фанаты заставили журналистку уменьшить грудь
Любитель науки решил три дня прожить без воздуха и потерпел фиаско
Уволенную за расизм журналистку позвали на Первый канал
Журналист предложил убивать веганов и «зашел слишком далеко»
Отличить кота от ворона на картинке оказалось нелегкой задачей
«Смотрите, что они вытворяют!»
Снимки обнаженных девушек наводнили спортивные издания. Что с этим не так?
Все материалы
Ценности
Кровавые денди
Как одевались самые опасные и жестокие преступники Лондона
Саэд Эль-Ашкар«Наша цель — дать покупателю лучшие впечатления от шопинга»
Как H&M изменил систему потребления и начал менять мир
Уинстон ЧерчилльЗверский аппетит
Фуа-гра, сигары и коньяки: Черчилль ни в чем себе не отказывал во время войны
«Голая» женщина сконфузила покупателей в супермаркете
У всех женщин принца Гарри обнаружили общую черту
Бывшая жена Гуфа увеличила грудь и пожалела
Найден способ ходить на каблуках без боли
Все материалы
Путешествия
«Не ходи туда! Тебя там прибьют!»
Что случилось с москвичом в злачных местах Владивостока
В плену у штруделя
Почему россияне должны съездить в австрийскую провинцию
Партнерский материал
Вкус трех миров
Вино, суп и морепродукты. Что едят и пьют в Словении
Обладатель билета на разбившийся Boeing попал в пробку и избежал смерти
Блогер Соболев предложил назвать столичный аэропорт именем Ломоносова
Пассажир упавшего в Индонезии самолета успел отправить жене селфи перед смертью
Россиянку изнасиловали в Индии
Все материалы
Из жизни
«Квартиры здесь обычно не больше комнаты в общаге»
Рассказ россиянки о жизни в Лондоне
«Я уже давно не жалею себя»
Эта женщина родила 44 ребенка от одного мужчины, но растит их без него
12 лет рабства
Она раздевает своего парня и издевается над ним. Но он не уходит
Американка объелась блинами насмерть
Мечтающий о сыне китаец узнал о рождении дочери и продал ее
Соседи с палкой спасли женщину от четырехметрового крокодила
Ныряльщик нашел на дне целый внедорожник с ключами в замке зажигания
Все материалы
Тест обновленного Kia Sportage
У самого популярного кроссовера в классе наконец-то появилась версия с мотором 2.4 GDI
Самые ненадежные автомобили
Рейтинг самых ненадежных автопроизводителей и их самые проблемные модели
Не узнаю вас в гриме
Пикап, М-пакет и версия 6x6 — шесть неожиданных образов нового кроссовера BMW X7
Автопилот — что нового?
Когда мы все поедем на беспилотных автомобилях и при чем здесь видеоигры?
Представлена роскошная Hyundai Creta с белой кожей и панорамой
Восьмиколесный пикап Isuzu с мотором V8 показали на видео
Американцы построили карбоновый Dodge Charger с двигателем от «Демона»
Все материалы
Дом
Метр перемен
Россияне сметают жилье в подешевевших новостройках. Когда это закончится?
La FabricaНичего святого
Зачем люди селятся в церквях, колодцах и трубах
«Пусть говорят, что я зажралась»
Она купила квартиру в Подмосковье, но не хочет в ней жить
Неизвестный арендовал дачу в Подмосковье за четыре миллиона рублей в месяц
Россиянам разрешат прописываться на дачах
Названы регионы России с активно переезжающим в Москву населением
Названы города мира с самым дорогим жильем
Все материалы