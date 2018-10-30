Трамп задумал лишить детей иностранцев права на гражданство США

Президент США Дональд Трамп рассказал изданию Axios, что планирует запретить выдачу гражданства США рожденным на территории страны детям иностранцев.

По словам главы государства, отмены права на гражданство для детей неграждан и нелегальных мигрантов можно добиться, не меняя конституцию. «Мне всегда говорили, что для этого требуется отдельная поправка. Так вот, представьте себе, нет, не требуется!» — сказал Трамп.

Хозяин Белого дома уточнил, что, по мнению его юристов, достаточно президентского указа. Axios называет его утверждение «по меньшей мере спорным».

«Мы единственная страна в мире, куда человек приезжает, рожает ребенка, и ребенок становится гражданином США со всеми преимуществами, — добавил президент. — Это нелепо. Это нелепо, и это надо остановить».

Гражданство любому ребенку, рожденному на территории США, гарантирует 14-я поправка Конституции. По данным, которые приводит NBC News, в 2017 году гражданами Соединенных Штатов таким образом стали более 36 тысяч детей.

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