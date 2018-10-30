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Трамп определил рамки своего национализма

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Президент США Дональд Трамп объяснил, почему назвал себя националистом, после того, как столкнулся с критикой. Об этом он рассказал в эфире телеканала Fox News.

Американский лидер заявил, что его национализм выражается в противопоставлении сторонникам глобализации. «Я тот, кто хочет позаботиться о нашей стране, потому что в течение многих лет наши лидеры больше думали о помощи [другим странам] мира, а не Соединенным Штатам», — пояснил свою позицию Трамп.

Он отметил, что национализм — любовь к стране, и он лично не вкладывает в этот термин никаких дополнительных значений. При этом американский лидер не стал отрицать, что в его планы входит позаботиться о мире, но сначала ему «надо позаботиться о своей стране».

23 октября, выступая на митинге в штате Техас, президент США впервые назвал себя националистом. Это высказывание привлекло внимание СМИ, поскольку ранее этот термин по отношению к Трампу использовали только его политические противники.

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Предыстория: Трамп назвал себя националистом
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