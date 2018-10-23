Президент США Дональд Трамп назвал себя националистом. С таким заявлением он выступил перед своими сторонниками в Хьюстоне (штат Техас), передает The Hill.

Он заявил, что его оппоненты-демократы рыщут в попытках «восстановить влияние коррумпированных и жадных до власти глобалистов. Вы знаете, кто такой глобалист? Это человек, который хочет, чтобы всему миру было хорошо, не заботясь о нашей стране. Есть такое старомодное слово "националист". Нам не стоит употреблять его, но вы знаете, кто я? Я националист, используйте это слово», — сказал американский лидер.

18 октября президент России Владимир Путин также назвал себя самым настоящим националистом. Он пояснил, что выступает за здоровый национализм, и все 160 этносов, проживающих на территории России, должны укреплять свою идентичность. «А если мы будем выпячивать пещерный национализм вперед, поливать грязью представителей других этносов, мы развалим страну, в чем не заинтересован русский народ», — подчеркнул он.

28 апреля американский комик Мишель Вульф назвала Трампа расистом: «Точнее, он любит белых националистов, что является удивительным обозначением для нацистов. Называть нацистов белыми националистами — все равно, что называть педофила другом ребенка, а Харви Вайнштейна — дамским угодником», — заявила Вульф под смех публики.

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