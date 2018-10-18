Путин предостерег Россию от пещерного национализма

Президент России Владимир Путин назвал себя самым настоящим националистом. Об этом он заявил на ежегодном заседании дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи в четверг, 18 октября. Прямая трансляция встречи ведется на сайте организации.

«Россия с первых своих шагов складывалась как многонациональное государство, и сейчас страна устойчива благодаря укреплению толерантности», — сказал глава государства.

Он пояснил, что выступает за здоровый национализм, и все 160 этносов, проживающих на территории России, должны укреплять свою идентичность. «А если мы будем выпячивать пещерный национализм вперед, поливать грязью представителей других этносов, мы развалим страну, в чем не заинтересован русский народ», — подчеркнул президент.

На вопрос, есть ли у него единомышленники по правильному национализму, Путин ответил: «Почти 146 миллионов человек (численность населения России — прим. «Ленты.ру»).

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В своем выступлении президент также прокомментировал нападение на Керченский технологический техникум, совершенное одним из студентов. Путин подчеркнул, что в мире и в частности в России не создается «нужного, интересного и полезного контента» для молодых людей, из-за чего они «хватают суррогат героизма».

В Керченском технологическом техникуме 17 октября произошла серия взрывов. Студент 4-го курса, 18-летний Владислав Росляков взорвал несколько бомб и расстрелял учеников и преподавателей. В результате погибли не менее 20 человек, пострадали около 50 человек.

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