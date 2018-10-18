Путин рассказал о достигнутых целях России в Сирии

Россия «в целом добилась тех целей, которые перед собой поставила» до начала операции в Сирии. Об этом заявил российский президент Владимир Путин, передает «Интерфакс».

По словам главы государства, за три года удалось освободить практически 95 процентов территории Сирийской Арабской Республики. «Это первое. Второе — мы утвердили там государственность, не позволили развалиться государству как таковому», — сказал он на Валдайском форуме в Сочи.

Материалы по теме Каспийский груз Кто воюет в Сирии вместе с Россией

Ранее в октябре Путин отмечал, что в Сирии не должно остаться иностранных военных после победы над террористическими группировками, в том числе «Исламским государством» (ИГ, запрещено в России).

В 2017 году президент подчеркивал, что действия военнослужащих России в Сирии призваны не допустить возвращения террористов на российскую территорию.

Антитеррористическая операция ВКС России в Сирии началась в сентябре 2015-го по просьбе официального Дамаска. Путин неоднократно призывал международное сообщество консолидировать силы в борьбе с терроризмом.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!