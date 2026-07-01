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21:14, 1 июля 2026Мир

В МИД высказались о гарантиях безопасности между Грузией и Абхазией

МИД: РФ призвала принять меры для гарантий безопасности между Грузией и Абхазией
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Konstantin Kokoshkin / Global Look Press

Россия призвала принять практические меры для гарантий безопасности между Грузией, Абхазией и Южной Осетией, заявили в МИД РФ, пишет ТАСС.

Как указали в ведомстве, во время Международных дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье, проходящих в Женеве, Россия призвала участников принять меры, гарантирующие прочную безопасность Республики Абхазия и Республике Южная Осетия.

«Речь идет о выработке юридически обязывающего соглашения о неприменении силы между Грузией и двумя суверенными республиками», — высказались в МИД.

Ранее МИД Абхазии призвал Грузию отказаться от конфронтационной риторики.

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