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21:56, 1 июля 2026Экономика

В правительстве оценили обеспеченность топливом на внутреннем рынке

Новак: Внутренний рынок России обеспечен топливом, несмотря на перебои на отдельных АЗС
Егор Брусенцев (ночной линейный редактор)

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Внутренний рынок России полностью обеспечен топливом. С такой оценкой выступил вице-премьер России Александр Новак, передает ТАСС.

«Несмотря на то, что у нас ряд заводов находится в ремонте сейчас и делается все для загрузки производственных мощностей дополнительных, в целом у нас внутренний рынок обеспечен и бензином, и дизельным топливом», — сказал Новак.

При этом зампред правительства признал, что на внутреннем рынке «случаются дефициты на отдельных заправках», а также перебои, вызванные изменениями поставок с нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) на нефтебазы и автозаправочные станции (АЗС).

«Мы в ежедневном режиме с нашими нефтяными компаниями обеспечиваем закрытие тех проблем, которые иногда возникают», — подчеркнул вице-премьер.

Новак отметил, что в стране специально были накоплены запасы топлива, чтобы в периоды локальных перебоев их можно было использовать для насыщения рынка.

Ранее стало известно, что в Россию отправили не менее 60 тысяч тонн автомобильного бензина из Индии. Два танкера с первой партией топлива уже вышли в море, однако какой именно нефтеперерабатывающий завод их отправил не уточняется.

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