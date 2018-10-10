В Британии признали победу России в информационной войне

Россия побеждает страны Запада в использовании интернета для «информационной войны». Об этом заявил британский генерал-майор Феликс Гидни — бывший заместитель командующего антитеррористической коалиции во главе с США, передает Defence One.

«Русские действительно хороши в этом. Лучше, чем мы, — заявил военный. — Мы увидели очень умную, подготовленную информационную кампанию, направленную на дискредитацию действий коалиции». По его словам, в столицах западных стран многие даже не понимают, что их «обыгрывают».

В качестве примера дезинформации генерал привел фотографии раздачи российскими военными гумпомощи жителям Сирии. Доказательств он не предоставил.

Гидни заявил, что материалы России и Сирии распространяются гораздо эффективнее, чем это получается у коалиции. Он считает, что Запад должен дать отпор, и борьба обязаны быть по-настоящему многоуровневой.

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Ранее в Госдепартаменте США заявляли, что Москва и Дамаск ведут информационную кампанию против сотрудников «Белых касок» — действующей в Сирии неправительственной организации.

До этого российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии сообщил, что в провинции Идлиб снималась постановочная атака с применением химического оружия. В Минобороны указывали, что видео готовились по заранее придуманному сценарию: «Белые каски» оказывают помощь мирным жителям после «якобы применения сирийской армией так называемых бочковых авиабомб с отравляющими веществами».

Антитеррористическая операция ВКС России в Сирии началась в сентябре 2015-го по просьбе официального Дамаска. Международная антитеррористическая коалиция во главе с США проводит операцию «Непоколебимая решимость» против «Исламского государства» (запрещено в России) на территории Ирака и Сирии с 2014 года.

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