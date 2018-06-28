В НАТО признали потерю господства в небе

В НАТО признают, что больше не могут рассчитывать на господство в небе и должны считаться с тем, что воздушное пространство действительно может оказаться под контролем врага. Об этом говорится в новой стратегии воздушных сил альянса, пишет National Interest.

Блок признает, что закончились времена, когда можно было спокойно действовать в небе над Афганистаном, Ливией или Сербией. Отмечается, что ранее единственной угрозой для НАТО был Советский союз, однако теперь ВВС стран альянса «должны быть готовы противостоять странам-изгоям, террористическим группировкам и киберугрозам», а также возрождающей свои силы России, пишет издание.

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«Обстановка может оказаться такой, при которой превосходство в воздухе будет невозможно гарантировать в самом начале операций или, в случае его получения, оно не будет продолжительным», — говорится в документе. Также отмечается, что к концу подошли дни, когда авиаудары проводились практически без какого-либо риска: появились более развитые системы противовоздушной обороны, помешать может и кибероружие. «Войска должны быть способны продолжать работу, несмотря на существование и дальнейшее распространение подобных средств», — указывается в стратегии.

В то же время в альянсе указали, что «победа в информационной войне может быть настолько же важной, как победа в воздухе». Документ призывает НАТО улучшить защиту своих систем от киберпреступников и активнее использовать новые технологии, в том числе беспилотные летательные аппараты и оружие направленного действия.

3 июня сообщалось, что НАТО создаст 30-тысячный резерв для оперативного отражения нападения России. Соединение, которое должно быть приведено в боевую готовность в течение 30 дней, будет иметь в своем распоряжении несколько сотен истребителей и кораблей.

Москва уже высказывала озабоченность ростом военного присутствия НАТО «в тех районах Европы, где была договоренность этого не делать».

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