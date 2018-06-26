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Россию и Китай заподозрили в стремлении расколоть Запад

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Уэсс Митчелл

Россия и Китай «хотят расколоть Запад». Об этом заявил помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Уэсс Митчелл, передает РИА Новости.

«Россия стремится раздробить его, а Китай — занять его место. Они особенно агрессивны в Центральной и Восточной Европе», — заявил дипломат на слушаниях в сенате.

Митчелл заявил, что в последние годы Москва «пыталась силой менять границы, угрожала соседям и атаковала их, инициировала кампании по дезинформации и кибератаки против Запада, усилила военное присутствие на западных границах». По его словам, в такой ситуации главной задачей Вашингтона должно быть «противостояние российской агрессии».

В то же время представитель Госдепартамента указал, что США хотят более тесных отношений с Москвой, однако не готовы для этого поступиться своими принципами или союзниками.

В апреле бывший помощник президента Рональда Рейгана Дуг Бэндоу заявил, что Запад должен избегать новой холодной войны с Россией, так как она никому не угрожает и не представляет угрозы.

Ранее президент США Дональд Трамп называл Россию и Китай соперниками, которые бросают вызов интересам, экономике и ценностям страны. В конце января глава Пентагона Джеймс Мэттис заявил, что Вашингтон намерен потратить миллиарды долларов на подготовку к войне в космосе с Россией и Китаем.

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