Россию заподозрили в воздействии на мозг американцев

Недомогание сотрудников консульства США в китайском городе Гуанчжоу объяснили возможными действиями со стороны России. Об этом сообщили в Госдепартаменте, пишет газета The New York Times.

По словам представителя ведомства, на протяжении нескольких месяцев сотрудники дипмиссии подвергались «целенаправленным атакам, в том числе акустическим». После этого американцы получали «сотрясения и другие легкие травмы головного мозга». Как пишет газета, в американском правительстве выдвинули предположение, что виновником происходящего может быть Россия или Китай.

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Первые сообщения о странном воздействии на сотрудников консульства в Гуанчжоу появились в апреле. Тогда отозвали одного дипломата, его отправили на медицинское обследование. Врачи в США подтвердили, что он получил травму головного мозга. В дипмиссии заявляли, что сотрудник испытывал «тонкие и смутные аномальные ощущения звука и давления».

6 июня из Китая эвакуировали еще как минимум двоих американцев. Сейчас врачи проверяют также их коллег и членов семей. У скольких человек проявляются необычные симптомы, не уточняется.

На аналогичное недомогание американские дипломаты на Кубе жаловались в 2016 году. Их беспокоили головокружение, тошнота и проблемы со слухом. В результате пострадали свыше 20 сотрудников дипмиссии в Гаване, а также двое граждан Канады. В США произошедшее связали со звуковыми атаками.

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