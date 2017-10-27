Кубинские власти назвали источник «акустических атак» на дипломатов США

Кубинские следователи считают, что «акустические атаки», в результате которых, по утверждению Госдепартамента США, в Гаване пострадали более 20 дипломатов, могли быть стрекотом сверчков или цикад. Об этом, как передает ТАСС, сообщается в репортаже, продемонстрированном в эфире кубинского телевидения.

Были проанализированы три аудиозаписи с шумом, который, как утверждает американская сторона, нанес вред здоровью дипломатов. «Звуки на этих записях были очень похожи на звуки, которые издают некоторые виды насекомых, в частности сверчки и цикады. Эти насекомые встречаются на всей территории Кубы. Они были обнаружены и вблизи мест проживания американских дипломатов», — говорится в репортаже.

Следователи отмечают, что длительное воздействие на человека звуков, производимых цикадами или сверчками, может привести к потере слуха, повышению артериального давления и стать причиной появления раздражительности.

Кубинцы подчеркнули, что на острове нет оборудования, которое могло быть использовано для совершения таких атак.

Кроме того, кубинские власти не получили никаких медицинских заключений о состоянии здоровья якобы пострадавших дипломатов. Опрошенные соседи американских дипломатов никаких аномальных звуков не слышали и проблем со здоровьем не испытывали.

Ранее агентство Associated Press, получившее соответствующую аудиозапись, также описало беспокоящие звуки как «высокочастотный звук сверчков, совмещенный с царапаньем ногтями по доске». Агентство уточняет, что запись была отправлена для анализа в лаборатории военно-морского флота США, но эксперты не сумели понять, как именно она вредит дипломатам.

О неких инцидентах на острове, в результате которых пострадали сотрудники американской дипмиссии и их родственники, стало известно в августе. Дипломаты жаловались на такие симптомы, как потеря слуха, тошнота, головные боли и расстройство равновесия. Госдеп заявил, что «инциденты» начали происходить начиная с конца 2016 года.

Вашингтон напомнил Гаване о международных обязательствах по защите дипломатов, однако кубинские власти причастность к происходящему отрицали.

После этого администрация президента Дональда Трампа распорядилась выслать из посольства Кубы в Вашингтоне 15 дипломатов из-за неспособности Гаваны принять надлежащие меры для защиты американского персонала.