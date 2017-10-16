Трамп заявил об ответственности Кубы за «акустические атаки» на дипломатов США

Президент США Дональд Трамп уверен, что Куба несет ответственность за «акустические атаки» на дипперсонал американского посольства в Гаване. Об этом сообщает Reuters.

«Я полагаю, что Куба несет ответственность за атаки. Как вы знаете, они были очень необычными», — ответил Трамп на вопрос, считает ли он кубинские власти виновными в произошедшем.

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О неких инцидентах на Кубе, в результате которых пострадали сотрудники американской дипломатической миссии и их родственники, стало известно в августе. Дипломаты жаловались на такие симптомы, как потеря слуха, тошнота, головные боли и расстройство равновесия. Госдепартамент сказал, что «инциденты» начали происходить начиная с конца 2016 года.

Вашингтон в связи с этим напомнил Гаване о международных обязательствах по защите дипломатов, однако кубинские власти причастность к происходящему отрицали. Кроме того, сообщалось, что на Кубе из-за непонятного воздействия пострадали по меньшей мере пять семей канадских дипломатов. Гавана отрицает причастность к этим атакам.

После этого администрация Трампа распорядилась выслать из посольства Кубы в Вашингтоне 15 дипломатов из-за неспособности Гаваны принять надлежащие меры для защиты американского персонала.