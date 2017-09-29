СМИ узнали о планах США отозвать дипломатов с Кубы из-за «акустических атак»

Вашингтон планирует отозвать большинство сотрудников своей дипмиссии на Кубе. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники в Госдепартаменте США и Конгрессе.

Более 20 дипломатов, работающих в Гаване, пожаловались ранее на недомогания, которые, как предполагает американский Госдепартамент, был вызван «акустическими атаками» с использованием неустановленного звукового оборудования.

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Планируется, что в республике останется только основной персонал дипмиссии, необходимый для поддержания работы посольства.

По данным агентства, в ближайшие несколько дней Госдеп представит план эвакуации. При этом пока не решено, будет ли она обязательной или же добровольной.

Американское посольство на Кубе возобновило работу в 2016 году. До этого Вашингтон и Гавана более 50 лет не поддерживали дипломатических отношений.

С конца 2016 года сотрудники американской дипмиссии, а также пять семей сотрудников канадского посольства начали жаловаться на плохое самочувствие — тошноту, головные боли, проблемы со слухом и ориентацией в пространстве — без видимых на то причин. Позже появилась версия о том, что против дипломатов были применены некие звуковые устройства. Кубинские власти категорически отрицают «акустические атаки».

