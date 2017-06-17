В Гаване осудили решение Трампа ужесточить политику в отношении Кубы

Власти Кубы осудили решение президента США Дональда Трампа об ужесточении политики в отношении острова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на зачитанное в эфире государственного телевидения заявление правительства островного государства.

В Гаване инициативы Белого дома назвали «откатом в американо-кубинских отношениях». Вместе с тем Куба намерена продолжать диалог с Соединенными Штатами.

«Президент США Дональд Трамп в своем выступлении в Майами, изобиловавшем враждебной риторикой, напоминающей о временах открытой конфронтации с нашей страной, объявил о политике своего правительства в отношении Кубы, которая нивелирует прогресс, достигнутый за последние два года», — подчеркивается в заявлении.

В документе также говорится, что правительство республики намерено продолжать «уважительный диалог с правительством США и сотрудничество в областях, представляющих взаимный интерес».

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При этом в Гаване подчеркивают, что кубинский народ никогда не поступится своим суверенитетом и независимостью. «Любая стратегия, направленная на изменение политической, экономической и социальной систем на Кубе — будь то путем давления или использования более изощренных методов, — обречена на провал», — отмечается в заявлении.

В пятницу, 16 июня, Трамп, выступая в Майами, объявил о частичном отказе от политики своего предшественника Барака Обамы в отношении Кубы. В частности, администрация введет более жесткие ограничения в отношении американского выездного туризма на островное государство, а также запретит деловые операции лиц в юрисдикции США с кубинскими военными структурами. В то же время Трамп оставил в силе многие дипломатические достижения Обамы, в том числе работу посольства в Гаване.

В Белом доме заявили, что действие имеющихся санкций против Кубы будет продлено, а какие-либо улучшения в этой сфере возможны лишь при условии, что Гавана предпримет шаги, направленные на политическую и экономическую либерализацию.

Главы США и Кубы Барак Обама и Рауль Кастро в декабре 2014 года объявили о начале постепенной нормализации отношений между странами. Были восстановлены дипломатические связи, возобновлены регулярные коммерческие полеты, ослаблен ряд антикубинских санкций. При этом наложенное американскими властями после революции 1959 года торговое эмбарго действует до сих пор.

В 1960 году Соединенные Штаты ввели в отношении Гаваны торговое эмбарго. Вашингтон пошел на этот шаг после того, как в 1959 году в результате революции к власти на Кубе пришли повстанцы во главе с Фиделем Кастро. В Вашингтоне посчитали, что новая власть является авторитарной, а на острове ограничиваются основные свободы и права человека, подвергаются репрессиям политические оппоненты режима.