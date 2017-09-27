Тиллерсон потребовал от Кубы оградить дипломатов от непонятных воздействий

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон на встрече в Вашингтоне с главой МИД Кубы Эдуардо Родригесом Парильей в жесткой форме потребовал обеспечить безопасность американских дипломатов на острове после инцидентов с потерей слуха. Об этом, как передает РИА Новости, заявила официальный представитель госдепартамента Хизер Нойерт.

«Разговор был жестким и откровенным, он отражал глубокую обеспокоенность США за безопасность нашего дипломатического персонала. Госсекретарь дал понять, насколько серьезна ситуация, и подчеркнул, что кубинские власти обязаны защищать персонал посольства и их семьи в соответствии с Венской конвенцией», — подчеркнула она.

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В ведомстве не исключали, что если инциденты не прекратятся, США могут поставить вопрос о закрытии посольства на Кубе.

По информации Госдепартамента США, части дипломатов и членов их семей, пострадавших от непонятных звуков, поставлен диагноз «легкие травматические поражения головного мозга». Всего таковых, согласно последним данным, 21.

Объяснения происходящему, как сообщалось, не нашлось даже после того, как на Кубу были отправлены сотрудники ФБР и канадские полицейские. Также у следователей нет ни одного подозреваемого.

О неких инцидентах на Кубе, в результате которых пострадали сотрудники Госдепа и их родственники, стало известно в августе. США в связи с этим напомнили властям республики о международных обязательствах по защите дипломатов, однако кубинские власти причастность к происходящему отрицают.

Кроме того, сообщалось, что на Кубе из-за непонятного воздействия пострадали по меньшей мере пять семей канадских дипломатов.

В декабре 2014 года главы США и Кубы Барак Обама и Рауль Кастро объявили о начале постепенной нормализации отношений между странами. Были восстановлены дипломатические связи, возобновлены регулярные коммерческие полеты, а также ослаблен ряд антикубинских санкций. Однако наложенное Вашингтоном после революции 1959 года торговое эмбарго действует до сих пор.

