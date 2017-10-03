США решили выслать 15 кубинских дипломатов

Администрация Трампа распорядилась выслать из посольства Кубы в Вашингтоне 15 дипломатов. Об этом сообщает Reuters.

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что данное решение было принято из-за неспособности властей Кубы принять надлежащие меры для защиты американского персонала на острове от таинственных нападений, которые причинили ущерб здоровью.

В Госдепартаменте пояснили, что число высылаемых кубинцев было рассчитано таким образом, чтобы посольства США и Кубы имели одинаково справедливый штат сотрудников.

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Решение было доведено до сведения кубинского посла Жозе Рамона Кабанаса, а дипломатам было предоставлено семь дней, чтобы покинуть Соединенные Штаты.

27 сентября Тиллерсон на встрече в Вашингтоне с главой МИД Кубы Эдуардо Родригесом Парильей в жесткой форме потребовал обеспечить безопасность американских дипломатов на острове после инцидентов с потерей слуха.

О неких инцидентах на Кубе, в результате которых пострадали сотрудники американской дипломатической миссии и их родственники, стало известно в августе. Вашингтон в связи с этим напомнил Гаване о международных обязательствах по защите дипломатов, однако кубинские власти причастность к происходящему отрицали. Кроме того, сообщалось, что на Кубе из-за непонятного воздействия пострадали по меньшей мере пять семей канадских дипломатов.

В декабре 2014 года президенты США и Кубы — Барак Обама и Рауль Кастро — объявили о начале постепенной нормализации отношений между странами. Были восстановлены дипломатические связи, возобновлены регулярные коммерческие полеты, а также ослаблен ряд антикубинских санкций. Однако наложенное Вашингтоном после революции 1959 года торговое эмбарго действует до сих пор.