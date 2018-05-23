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Американские дипломаты пожаловались на акустические атаки в Китае

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Дипломатическая миссия США в Китае рассказала о том, что их сотрудник в этой стране испытывал «аномальные ощущения звука и давления». Он пояснил, что они «тонкие и смутные». Об этом сообщается на сайте дипмиссии.

Дипломаты разработали специальную инструкцию для тех, кто испытает схожие симптомы. Отмечается, что американское правительство серьезно относится к подобным отчетам. В документе дается совет, что необходимо переместиться туда, где отсутствуют звуки, в том случае, если человек начинает испытывать острые слуховые и сенсорные ощущения.

В ноябре 2016 года американские дипломаты пожаловались на Кубе на недомогание, в том числе головокружение, тошноту и проблемы со слухом. В результате пострадали свыше 20 сотрудников дипмиссии в Гаване, а также два гражданина Канады. В США произошедшее связали со звуковыми атаками.

Кубинские власти отрицали свою причастность, назвав сообщения «политической манипуляцией», целью которых был подрыв двусторонних отношений.

Пекин и Вашингтон 20 мая достигли соглашения о прекращении торговой войны. Китай пообещал усилить импорт товаров из США.

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