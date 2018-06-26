США отказались менять принципы в угоду России

Вашингтон хочет более тесных отношений с Москвой, однако не готов для этого поступиться своими принципами или союзниками. Об этом заявил помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Уэсс Митчелл, передает РИА Новости.

«Это будет возможно, только если Россия прекратит свое агрессивное поведение», — отметил дипломат.

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Представитель Госдепартамента повторил слова госсекретаря Майка Помпео о том, что «годы мягкой политики, допустившей российскую агрессию, позади». «США продолжат давление на Россию до тех пор, пока президент [России Владимир] Путин не пойдет по другому пути», — пояснил он.

24 июня крупнейшая австрийская газета Kronen Zeitung сообщила, что президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп, как ожидается, встретятся 15 июля в Вене.

18 июня стало известно, что группа американских сенаторов с 30 июня по 5 июля намерена посетить Россию. Приехать планируют сенаторы-республиканцы Ричард Шелби, Джон Нили Кеннеди и Джон Хувен. Помимо этого, в конце июня Москву должен посетить советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон.

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