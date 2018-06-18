Американские сенаторы засобирались в Россию

Группа сенаторов из США в ближайшее время намерена посетить Россию. Как пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в Москве и Вашингтоне, визит планируется с 30 июня по 5 июля.

По информации издания, организацией поездки занимается посол США в России Джон Хантсман. Приехать планируют сенаторы-республиканцы Ричард Шелби, Джон Нили Кеннеди и Джон Хувен, сообщала ранее газета The Washington Post.

По словам последнего, Хантсман хочет визита сенаторов, чтобы они «поняли, что происходит». В настоящее время детали поездки еще прорабатываются.

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Отмечается, что посол США также поддерживает диалог между двумя странами и настроен на его усиление. Он желает показать, что даже самые радикально настроенные американские законодатели готовы работать над улучшением отношений с Россией.

В декабре 2017 года сообщалось, что американские сенаторы-республиканцы Рон Джонсон и Джон Бараско отказались от поездки в Россию после того, как российское консульство не выдало визу их коллеге, демократу от штата Нью-Гэмпшир Джоан Шаин. Они намеревались приехать в Москву в январе. В российском посольстве пояснили, что Шаин включена в черный список, созданный Москвой в ответ на американские санкции.

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