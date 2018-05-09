Сенаторы США увидели вмешательство России в выборы и не увидели его итогов

Комитет сената США по разведке распространил во вторник шестистраничный рассекреченный отрывок из доклада, где обвинил Россию в попытках вмешательства в выборы в США в 2016 году, но не подтвердил какое-либо влияние этого «вмешательства». Об этом сообщает РИА Новости.

«В 2016 году связанные с российским правительством хакеры устроили беспрецедентную скоординированную киберкампанию против выборной инфраструктуры минимум 18 штатов, — утверждают авторы документа. — По крайней мере в шести штатах они пошли дальше сканирования и попытались получить доступ на связанные с голосованием сайты», — говорится в докладе.

При этом в комитете заявили, что «вмешательство» никак не повлияло на итоги выборов. «Комитет не видел никаких свидетельств в пользу того, чтобы были изменены голоса», — говорится в докладе.

США неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве в президентскую кампанию с целью помочь Трампу победить на выборах. По предположениям представителей американских властей, в июле российские хакеры взломали серверы Национального комитета Демократической партии, а также партийного комитета по выборам в Конгресс. Высказывались и подозрения, что Россия могла пытаться повлиять на процесс голосования путем взлома счетных машин. Москва все обвинения последовательно опровергала. Кроме того, президент России Владимир Путин заявлял, что США постоянно вмешиваются в выборы в РФ.

27 апреля комитет по разведке палаты представителей Конгресса США рассекретил доклад о сотрудничестве Трампа с Россией во время выборов в США. Согласно документу, доказательств того, что деловые отношения американского президента до начала кампании стали основой для связей с Россией во время самой президентской гонки, нет.

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