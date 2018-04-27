Конгресс США не нашел сговора Трампа с Россией

Комитет по разведке палаты представителей Конгресса США рассекретил доклад о сотрудничестве президента страны Дональда Трампа с Кремлем во время президентской кампании 2016 года. Об этом сообщает Reuters.

Согласно 250-страничному документу, доказательств того, что деловые отношения Трампа до начала президентской гонки послужили основой для связей с Москвой во время самой кампании, нет.

В докладе, однако, отмечается, что «Россия на протяжении десятилетия ведет агрессивную информационную войну против Запада».

Американский лидер в своем Twitter написал: «"Доказательсв нет". (...) Чистой воды охота на ведьм! Надо кончать с этим сейчас же!»

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Представители Демократической партии заключение комитета осудили. По их мнению, республиканцы в комитете не утруждали себя серьезным расследованием доказательств связей нынешнего президента с Россией.

В докладе также осудили ФБР за то, что жертвы российских хакеров, в частности Национальный комитет Демократической партии, не были уведомлены об опасности в достаточной мере. Трампа раскритиковали за сотрудничество с организацией WikiLeaks, которая, вероятно, тоже была жертвой российской хакерской атаки.

Российская сторона, как и глава Белого дома, отвергала обвинения во вмешательствах в американские выборы 2016 года. Расследование аналогичного дела спецпрокурором Робертом Мюллером продолжается.

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