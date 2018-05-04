Трампу отсоветовали рассказывать о связях с Россией

Президент США Дональд Трамп заявил, что готов к общению со спецпрокурором Робертом Мюллером, ведущим расследование предполагаемого вмешательства России в американские выборы в 2016 году. Об этом он рассказал журналистам возле Белого дома, передает CNN на своей странице в Twitter.

«Я бы хотел поговорить. Никто не хочет поговорить больше, чем я (...), потому что мы не сделали ничего плохого», — отметил он. Трамп добавил, что «не было никакого сговора с русскими, не было ничего, никакого воспрепятствования» правосудию.

Однако, по словам главы государства, против его общения с Мюллером выступают адвокаты. Президент также указал, что нужно найти способ, чтобы к нему относились справедливо, поскольку происходящее похоже на охоту на ведьм. «Если бы я считал, что все честно, я бы не принял совет моих адвокатов», — добавил он.

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В начале мая Мюллер представил адвокатам Трампа список вопросов, которые он хочет задать главе государства в рамках расследования. Их опубликовали в СМИ. В общей сложности вопросов более 40, они разделены на четыре категории.

До этого комитет по разведке палаты представителей Конгресса США рассекретил доклад о сотрудничестве Трампа с Россией во время выборов в США. Согласно документу, доказательств того, что деловые отношения американского президента до начала кампании стали основой для связей с Россией во время самой президентской гонки, нет.

США неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве в президентскую кампанию с целью помочь Трампу победить на выборах. По предположениям представителей американских властей, российские хакеры взломали серверы Национального комитета Демократической партии, а также партийного комитета по выборам в Конгресс. Российские власти все обвинения опровергают.

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