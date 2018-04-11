Трамп назвал причины плохих отношений с Россией

Президент США Дональд Трамп считает, что причины плохих отношений с Россией во многом обусловлены расследованием его предполагаемых связей с Москвой, которое затеяли «приверженцы демократов или люди, работавшие на [бывшего президента Барака] Обаму». Об этом глава государства написал в Twitter.

Трамп добавил, что спецпрокурор Роберт Мюллер, занимающийся расследованием возможного российского вмешательства в президентские выборы в США, самый противоречивый из них. «Никакого сговора нет, вот они с ума-то и сходят!» — добавил он.

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За несколько часов это уже третий твит хозяина Белого дома. Вначале Трамп опубликовал пост, в котором призвал Россию приготовиться сбивать американские ракеты в небе над Сирией.

После этого он написал мирный твит. «Наши отношения с Россией сейчас невиданно плохи, даже хуже, чем во время холодной войны. Так быть не должно. Россия нуждается в нашей помощи для своей экономики. Мы легко можем это сделать, всем надо работать вместе. Остановим гонку вооружений?» — говорится в сообщении.

США неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве в президентскую кампанию с целью помочь Трампу победить на выборах. Российские власти все обвинения опровергают.

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