Российский посол заявил о праве сбивать ракеты при ударе США по Сирии

Россия оставляет за собой право наносить удары по источникам огня и сбивать ракеты в случае, если США применят силу в отношении Сирии. Об этом заявил посол России в Ливане Александр Засыпкин телеканалу «Аль-Манар», которым владеет военизированная ливанская шиитская организация «Хезболла».

Он добавил, что Москва может наносить удары по объектам, которые использовались для запуска ракет по целям в Сирии.

Кто предоставил главе российской дипмиссии в Ливане полномочия делать подобные заявления, не уточняется.

В Военной доктрине РФ отмечается, что «применение вооруженных сил, других войск и органов в мирное время осуществляется по решению президента Российской Федерации в порядке, установленном федеральным законодательством». «При этом применение вооруженных сил, других войск и органов осуществляется решительно, целенаправленно и комплексно на основе заблаговременного и постоянного анализа складывающейся военно-политической и военно-стратегической обстановки», — говорится в документе.

11 апреля The New York Times сообщила, что президент США Дональд Трамп и его советники рассматривают возможность нанесения ударов по Сирии. Поводом для этого в Вашингтоне называют якобы совершенную правительственными силами в городе Дума атаку с применением химоружия. Дамаск все обвинения в свой адрес отвергает. Россия предупредила США о серьезных последствиях в случае нанесения ударов по Сирии.

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