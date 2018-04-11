Лидеры США, Франции и Британии не смогли решить судьбу Сирии

Администрация президента США Дональда Трампа обсудила с представителями Франции и Великобритании возможный совместный военный ответ на предполагаемую химатаку в Сирии. Об этом сообщает Associated Press.

Как рассказали агентству осведомленные источники в Вашингтоне, стороны рассмотрели различные варианты действий, включая массированный удар, превышающий по силе атаку на авиабазу Шайрат в апреле 2017 года. Уточняется, что ни один из лидеров трех стран так и не принял твердого решения по данному вопросу.

Ключевым вопросом дискуссий остается вопрос, какие шаги необходимо предпринять, чтобы «не дать возможность президенту Сирии Башару Асаду осуществить новые атаки с применением химоружия», поясняет агентство.

Ранее 11 апреля премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила президенту США Дональду Трампу, что Лондону необходимо больше доказательств вероятной химической атаки в Сирии, чтобы присоединиться к нанесению ударов по этой стране. Таким образом, Мэй отказалась от участия в «быстром возмездии», выяснила газета Times.

10 апреля президент Франции Эмманюэль Макрон рассказал, что в случае принятия решения о военном ударе по Сирии основными целями станут химические объекты сирийских властей. Он уточнил, что удары не будут нацелены на союзников сирийского правительства или на конкретных персон, а окончательное решение о возможном силовом ответе на «химатаку» будет принято в ближайшие дни.

9 апреля Трамп предупредил о скором важном решении Белого дома в отношении организаторов химической атаки в Сирии. Он пообещал дать ответ в ближайшие сутки или двое.

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