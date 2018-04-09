Трамп предупредил о скором ответе США на химатаку в Сирии

Президент США Дональд Трамп предупредил о скором важном решении Белого дома в отношении организаторов химической атаки в Сирии. Его слова передает ABC News.

«Это дело всего человечества, и такие действия недопустимы, — сказал американский лидер. — Русские ли это, или сирийцы, или иранцы, неважно. Мы это выясним».

По словам Трампа, о своих действиях США объявят в ближайшие сутки или двое. Возможность военного вмешательства в регионе не исключается.

6 апреля сообщалось, что на сирийский город Дума, в котором правительственные силы ранее начали операцию по освобождению от боевиков, была сброшена хлорная бомба, также появилась информация о применении нервно-паралитического газа.

США обвинили в организации химатаки Россию. Москва отвергла эти обвинения.

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