США возложили на Россию ответственность за неподтвержденную химатаку в Сирии

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Госдепартамент США считает, что Россия несет ответственность за возможную химатаку в сирийской восточной Гуте. Соответствующее
заявление было опубликовано на сайте внешнеполитического ведомства, несмотря на то, что факт этого инцидента не был подтвержден.

«История применения сирийским режимом химического орудия против собственного народа не оспаривается. В конечном итоге Россия, поддерживая [президента Сирии Башара] Асада, несет ответственность за бесчеловечное применение химоружия в Сирии», — говорится в заявлении американского госдепа.

«Соединенные Штаты призывают Россию немедленно прекратить эту безоговорочную поддержку и работать с международным сообществом для предотвращения дальнейших, варварских нападений с применением химического оружия», — отметили в госдепе.

Ранее 8 апреля представитель Госдепа заявил агентству РИА Новости, что ведомство «видит очень беспокоящие сообщения» о еще одном возможном нападении с использованием химического оружия возле больницы в Думе в Сирии. «Сообщения ряда групп и медицинского персонала на местах дают понять, что по меньшей мере 40 человек погибли и сотни получили ранения, а многие семьи, включающие детей, прятались в укрытиях, но предполагается, что они погибли», — заявил он.

24 января аналогичную позицию касательно виновности Москвы высказала официальный представитель Госдепа Хизер Науэрт. «Кто бы ни был ответственен за атаку 22 января, Россия несет ответственность за жертвы на востоке Гуты», — сказала она.

В октябре 2017 года Государственный департамент США впервые признал использование химического оружия в Сирии различными террористическими группировками. «Экстремистские группы используют (...) самодельные взрывные устройства и химическое оружие», — говорилось в специальном предостережении для американских граждан.

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