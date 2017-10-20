США впервые признали использование боевиками в Сирии химического оружия

Государственный департамент США впервые признал использование химического оружия в Сирии различными террористическими группировками. Об этом говорится в специальном предостережении для американских граждан, размещенном на сайте ведомства.

«"Исламское государство" (ИГ, запрещена в России), "Хаят Тахрир аль-Шам" и другие экстремистские группы используют террористов-смертников, (...) легкое и тяжелое вооружение, самодельные взрывные устройства и химическое оружие», — говорится в документе.

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В сообщении также указывается, что наибольшую активность террористы проявляют в провинциях Дамаск, Алеппо, Хама, Дара, Хомс, Идлиб и Дейр-эз-Зор. «Из-за ситуации с безопасностью в Сирии способность правительства США помогать гражданам США, похищенным или взятым в заложники, очень ограничена», — напомнили во внешнеполитическом ведомстве.

17 августа постпред России при ООН Василий Небензя заявил о необходимости проверить информацию о поставках Великобританией и США химического оружия террористическим группировкам, воюющим на территории Сирии.

Небензя утверждает, что, если заявления Дамаска о произведенных и оказавшихся у боевиков химических боеприпасах подтвердятся, это будет нарушением Конвенции о запрещении химоружия.

Днем ранее замминистра иностранных дел Сирии Фейсал Микдад рассказал, что в освобожденных районах восточного пригорода Дамаска и в Алеппо были найдены ручные гранаты и выстрелы к гранатометам, снаряженные раздражающими отравляющими веществами CS и CN. По его словам, боеприпасы были произведены американской компанией Federal Laboratories, а химические соединения — британской Cherming Defence UK и NonLethal Technologies из США.