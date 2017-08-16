Захарова обвинила страны Запада в поддержке террористов в Сирии

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что произведенное в США и Великобритании и обнаруженное в Сирии химоружие подтверждает прямую или косвенную поддержку терроризма странами Запада. Об этом она заявила в интервью радио Вести FM, передает ТАСС.

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«Западные страны и региональные державы напрямую или косвенно одни через других поставляли боевикам, террористам и экстремистам, которые орудовали на территории Сирии, подобные отравляющие запрещенные вещества», — заявила Захарова, добавив, что боевики также получали оружие, деньги и информационную поддержку.

Ранее 16 августа замминистра иностранных дел Сирии Фейсал Микдад рассказал, что в освобожденных районах восточного пригорода Дамаска и в Алеппо были найдены ручные гранаты и выстрелы к гранатометам, которые снаряжены раздражающими отравляющими веществами CS и CN, известные в России как «Сирень» и «Черемуха». По его словам, обнаруженные химические боеприпасы были произведены компанией Federal Laboratories на территории Соединенных Штатов Америки, а отравляющие средства — компаниями Cherming Defence UK (Великобритания) и NonLethal Technologies (США).

Позднее обвиненные Дамаском компании ответили, что не изготавливают ни химическое оружие, ни его компоненты.

12 июля глава ЦРУ Майк Помпео заявил, что американские спецслужбы располагают «надежными уликами», которые подтверждают применение сирийскими правительственными войсками химического оружия в городе Хан-Шейхун 4 апреля. Тогда погибли 87 человек, пострадали около 200.