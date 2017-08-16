Сирия обвинила США и Великобританию в поставках отравляющих веществ оппозиции

Отравляющие вещества, оставленные боевиками на складах в Алеппо и в освобожденных районах восточного пригорода Дамаска были произведены в США и Великобритании, Об этом заявил замминистра иностранных дел Сирии Фейсал Микдад на пресс-конференции в Дамаске, сообщает РИА Новости.

«Все найденные спецсредства представляют собой ручные гранаты и выстрелы к гранатометам, которые снаряжены раздражающими отравляющими веществами CS и CN», — заявил дипломат. По его словам, обнаруженные химические боеприпасы были произведены компанией Federal Laboratories на территории Соединенных Штатов Америки, а отравляющие средства — компаниями Cherming Defence UK (Великобритания) и NonLethal Technologies (США).

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Микдад напомнил, что, в соответствии с пятой статьей Конвенции о запрещении химического оружия применять отравляющие средства раздражающего действия разрешается только в целях борьбы с беспорядками, для ведения войны их использовать запрещено.

6 июля сообщалось, что Россия указала на многочисленные пробелы в тексте доклада Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) по инциденту с применением химоружия в сирийском городе Хан-Шейхун в апреле и объяснила, почему документ нельзя считать приемлемым. По словам постоянного представителя России при ОЗХО Александра Шульгина, основная проблема состояла в отказе миссии ОЗХО посетить пострадавший город и авиабазу Шайрат, откуда сирийские самолеты вылетали на бомбардировку якобы химическими беприпасами. «Был ли инцидент распылением или взрывом, какой это был вид взрыва, в воздухе или на земле, абсолютно не выяснено», — заявил Шульгин.

Газовая атака в Хан-Шейхуне, контролируемом сирийской оппозицией, произошла 4 апреля. Погибли 87 человек, пострадали около 200. Противники президента Сирии Башара Асада и страны Запада обвинили в атаке ВВС правительственных войск. В Дамаске ответили, что армия не применяет химическое оружие.