Россия назвала неприемлемым доклад ОЗХО по химоружию в Сирии

Россия указала на многочисленные пробелы в тексте доклада Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) по инциденту с применением химоружия в сирийском городе Хан-Шейхун в апреле и объяснила, почему документ нельзя считать приемлемым. Об этом в эфире телеканала RT заявил постоянный представитель России при ОЗХО Александр Шульгин, передает РИА Новости.

«Как оказалось, целью было поднять шум по поводу ответственности сирийского правительства и лично президента Асада за трагедию с применением химического оружия в регионе», — сказал Шульгин, добавив, что США и их союзники без раздумий приняли результаты финального доклада ОЗХО как стопроцентное доказательство вины сирийского правительства.

По его словам, основная проблема состояла в отказе миссии ОЗХО посетить пострадавший город и авиабазу Шайрат, откуда сирийские самолеты вылетали на бомбардировку якобы химическими беприпасами. «Был ли инцидент распылением или взрывом, какой это был вид взрыва, в воздухе или на земле, абсолютно не выяснено», — заявил ШУльгин.

30 июня в МИД России назвали сомнительными данные, положенные в основу доклада технического секретариата ОЗХО по инциденту в Хан-Шейхуне. «Содержание доклада носит во многом тенденциозный характер, который наводит на мысль о присутствии политического заказа», — говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.

Газовая атака в Хан-Шейхуне, контролируемом сирийской оппозицией, произошла 4 апреля. Погибли 87 человек, пострадали около 200. Противники президента Сирии Башара Асада и страны Запада обвинили в атаке ВВС правительственных войск. В Дамаске ответили, что армия не применяет химическое оружие.