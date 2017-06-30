МИД России усомнился в объективности доклада ОЗХО по химатаке в Сирии

В МИД России назвали сомнительными данные, положенные в основу доклада технического секретариата Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) по инциденту в сирийском Хан-Шейхуне (провинция Идлиб) в апреле. Об этом говорится в комментарии, размещенном на сайте внешнеполитического ведомства.

В документе указывается, что свидетельства, использованные в заключении ОЗХО, получены от сирийской оппозиции или неправительственных организаций. При этом их сотрудники не были на месте трагедии, а находились в некой «соседней стране».

«Поэтому неудивительно, что содержание доклада спецмиссии ОЗХО носит во многом тенденциозный характер, который наводит на мысль о присутствии в деятельности этой структуры политического заказа», — говорится в заявлении МИД.

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29 июня российский дипломатический источник сообщил, что действующие в Сирии террористические группировки готовят провокацию с применением химического оружия в одном из районов Дераа по аналогии с ситуацией в провинции Идлиб. «Цель — спровоцировать начало вторжения сил коалиции во главе с США на территорию Сирии с последующим насильственным свержением нынешней власти», — добавил он.

Газовая атака в Хан-Шейхуне, контролируемом сирийской оппозицией, произошла 4 апреля. Погибли 87 человек, пострадали около 200. Противники президента Сирии Башара Асада и страны Запада обвинили в атаке ВВС правительственных войск. В Дамаске ответили, что армия не применяет химическое оружие.

Президент России Владимир Путин не исключил, что химатака в Идлибе могла быть постановочной. «Это специально сделано, для того, чтобы раздуть шумиху и создать предпосылки, предлог для дополнительного давления на законные сирийские власти», — заявил глава государства, подчеркнув, что не называет возможных организаторов провокации.