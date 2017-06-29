Россия предупредила о подготовке террористами в Сирии провокации с химоружием

Террористические группировки в Сирии готовят провокацию с применением химического оружия в одном из районов Дераа по аналогии с ситуацией в провинции Идлиб в мае этого года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на информированный дипломатический источник.

Российская сторона 29 июня оповестила возглавляемую США международную коалицию о планах террористов взорвать несколько начиненных отравляющими веществами снарядов в одном из районов Дераа. «Провокация будет произведена по аналогии с ситуацией в провинции Идлиб», — сказал источник, добавив, что к освещению инцидента будут привлечены профессиональные журналисты, а сама «химатака» будет транслироваться через СМИ и социальные сети.

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Агентство пишет, что, согласно полученной информации из достоверных источников военно-политического руководства Сирии, толчком для подготовки провокации в районе Нова-Джасем-Анхель стало предупреждение Вашингтона о «катастрофических» для Дамаска последствиях в случае применения правительством Башара Асада химического оружия. «Цель провокации — спровоцировать начало вторжения сил коалиции во главе с США на территорию Сирии с последующим насильственным свержением нынешней власти в САР», — добавил диписточник.

Пентагон сообщил о подготовке правительством Сирии новой химической атаки 26 июня. При этом никаких доказательств этих слов предоставлено не было. Позже глава военного ведомства США Джеймс Мэттис предположил, что сирийские власти не пошли на применение химического оружия из-за предупреждения американцев.

Газовая атака в Хан-Шейхуне (провинция Идлиб), контролируемом сирийской оппозицией, произошла 4 апреля. Погибли 87 человек, пострадали около 200. Противники Асада и страны Запада обвинили в атаке ВВС правительственных войск. В Дамаске ответили, что армия не применяет химическое оружие на поле боя.

Спустя несколько дней силы ВВС США нанесли ракетный удар по аэродрому Шайрат, используемому сирийской правительственной авиацией. Тогда было выпущено 58 крылатых ракет.