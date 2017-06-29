США заявили об отказе Дамаска от химатаки из-за предупреждений Пентагона

Сирийские власти не пошли на применение химического оружия, вняв предупреждению Пентагона. Такое заявление сделал глава военного ведомства США Джеймс Мэттис по пути на саммит министров обороны стран — членов НАТО в Брюссель, передает Reuters.
«Похоже, они серьезно восприняли наше предупреждение. Они не пошли на это», — заявил Мэттис.
Пентагон заявил о подготовке правительством Башара Асада новой химической атаки 26 июня. Никаких доказательств этих слов предоставлено не было.
Газовая атака произошла в городе Хан-Шейхун, контролируемом сирийской оппозицией, 4 апреля. Погибли 87 человек и пострадали около 200. Противники Асада и страны Запада обвинили в атаке ВВС правительственных войск. В Дамаске заявили, что армия не применяла и не применяет химическое оружие на поле боя.
7 апреля президент Дональд Трамп приказал нанести ракетный удар по аэродрому Шайрат, используемому сирийской правительственной авиацией. Было выпущено 58 крылатых ракет.