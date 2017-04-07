Charlie Hebdo опубликовал карикатуру на Асада с прищепкой на носу

Французский сатирический еженедельник Charlie Hebdo опубликовал на своем сайте карикатуру на сирийского президента Башара Асада, изобразив его с прищепкой на носу. Картинка появилась в разделе «Рисунок дня» в пятницу, 7 апреля.

Глава республики в черно-белых цветах изображен на зеленом фоне с большой красной прищепкой. Рисунок сопровождается надписью: «Химическая атака в Сирии. ООН обвиняет Асада. Снова завоняло».

4 апреля сообщалось, что неопознанные самолеты сбросили химические боеприпасы на контролируемый оппозицией город Хан-Шейхун в Идлибе (Сирия). В результате погибли минимум 58 человек, ранены около 200. У пострадавших были выявлены признаки отравления химическими веществами.

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Некоторые страны, в частности США, возложили ответственность за произошедшее на президента Сирии. Американский лидер Дональд Трамп назвал действия Асада чудовищными.

В ночь на 7 апреля США ударили как минимум 50 ракетами «Томагавк» по авиабазе Шайрат в провинции Хомс. По мнению Пентагона, именно оттуда Дамаск осуществил химатаку в провинции Идлиб. В результате обстрела пострадали люди.