Charlie Hebdo показал карикатуру на Трампа

Французский сатирический еженедельник Charlie Hebdo 7 апреля представил карикатуру, посвященную ударам, нанесенным американскими силами по аэродрому Шайрат, используемому сирийскими правительственными войсками.

На рисунке изображен улыбающийся президент США Дональд Трамп, из руки которого вылетает ракета. Подпись гласит: «В апреле делай как пожелаешь».

В этот же день журнал опубликовал карикатуру на сирийского президента Башара Асада, изобразив его на зеленом фоне с прищепкой на носу. Картинка сопровождается надписью: «Химическая атака в Сирии. ООН обвиняет Асада. Снова завоняло».

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В ночь на 7 апреля по приказу президента Дональда Трампа США выпустили 59 крылатых ракет по аэродрому Шайрат. Обстрел начался после появившихся в начале апреля сообщений сирийской оппозиции о том, что лояльные Асаду силы якобы применили химоружие в провинции Идлиб. Жертвами атаки стали десятки людей. В Пентагоне полагают, что именно с Шайрата Дамаск осуществил химатаку. Сирийские власти свою причастность к инциденту отвергают.