Charlie Hebdo поместил на обложку Меркель с отрезанной головой Шульца

Немецкая версия выходящего по средам французского сатирического еженедельника Charlie Hebdo вышла с канцлером Германии Ангелой Меркель на обложке, которая держит отрезанную голову ее конкурента на предстоящих выборах в бундестаг, бывшего председателя Европарламента Мартина Шульца. Об этом пишет таблоид Bild, опубликовавший изображение передовицы.

Рядом размещена миниатюра обложки журнала Der Spiegel, на которой президент США Дональд Трамп держит в руке голову статуи Свободы. «Читатели Spiegel вне себя», — гласит подпись.

Данная цитата, как поясняет Bild, является жестом уважения к коллегам в Гамбурге, где находится штаб-квартира Der Spiegel.

Обложка Spiegel с Трампом отсылает к указу американского президента, ужесточившего иммиграционную политику. 27 января Трамп подписал указ о запрете въезда в страну гражданам семи государств, в которых ислам является господствующей религией: Ирана, Ирака, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана. Помимо этого, на 120 дней он приостановил прием беженцев из Сирии.

3 февраля федеральный судья Джеймс Робарт из Сиэтла (штат Вашингтон) временно заблокировал действие данного указа. Трамп, комментируя решение судьи, назвал его смехотворным и пообещал, что оно будет отменено.