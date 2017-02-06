Spiegel объяснил смысл обложки с отрезавшим голову статуе Свободы Трампом

Главный редактор немецкого журнала Der Spiegel Клаус Бринкбоймер (Klaus Brinkbaeumer) объяснил, почему издание решило поместить на обложку свежего номера изображение президента США Дональда Трампа с окровавленным ножом в одной руке и головой статуи Свободы в другой. Об этом сообщает Reuters.

По словам Бринкбоймера, изображение Трампа с головой статуи Свободы на обложке — это не намеренная провокация, а попытка защитить демократию. «Мы не хотели никого провоцировать. Мы хотели показать, что речь идет о демократии, свободе, свободе печати, свободе правосудия — все это находится под угрозой. Так что мы защищаем демократию. Наступили тяжелые времена», — заявил журналист.

Он также добавил, что был крайне удивлен бурной реакцией общественности. Как отмечается в материале Reuters, коллеги Бринкбоймера и немецкие демократы обвинили Der Spiegel в «пособничестве Трампу». Они отметили, что с помощью провокационной обложки журналисты помогают президенту США создавать искаженный образ в СМИ, и назвали обложку «безвкусной», упрекнув издание в «нанесении вреда журналистике».

В субботу, 4 февраля, Der Spiegel поместил на обложку своего нового номера рисунок с Трампом и подписью «Америка прежде всего». Иллюстрация — отсылка к указу президента США, который ужесточил иммиграционную политику.

В конце января Трамп подписал указ о запрете въезда в страну гражданам семи государств, в которых ислам является господствующей религией: Ирана, Ирака, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана.