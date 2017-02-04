Spiegel разместил на своей обложке Трампа с отрезанной головой статуи Свободы

Немецкий журнал Der Spiegel поместил на обложку своего нового номера, вышедшего в субботу, 4 февраля, рисунок, на котором президент США Дональд Трамп изображен с отрезанной головой статуи Свободы. Подпись рядом гласит: «Америка прежде всего».

Как пишет Advertising Age, автор иллюстрации — художник кубинского происхождения Эдель Родригес. Он же нарисовал две обложки с Трампом для журнала Time. Первая из них, на которой изображено тающее лицо миллиардера, вышла в августе прошлого года. А вторая, на которой это же лицо полностью растаяло, — в октябре. Гифку, где первое изображение постепенно превращается во второе, Time разместил в своем Twitter.

Новая обложка Der Spiegel отсылает к указу американского президента, ужесточившего иммиграционную политику. 27 января Трамп подписал указ о запрете въезда в страну гражданам семи государств, в которых ислам является господствующей религией: Ирана, Ирака, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана. Помимо этого, на 120 дней он приостановил прием беженцев из Сирии.

3 февраля федеральный судья Джеймс Робарт из Сиэтла (штат Вашингтон) временно заблокировал действие данного указа. Трамп, комментируя решение судьи, назвал его смехотворным и пообещал, что оно будет отменено.