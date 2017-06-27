Мир
 

США обвинили Сирию в подготовке еще одной химической атаки

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Белый дом заявил, что сирийское правительство готовит еще одну атаку с применением химического оружия, передает Reuters.

Администрация США предупредила президента Сирии Башара Асада, что он и его военные «заплатят высокую цену», если он совершит такое нападение.

Также в заявлении Белого дома говорится, что намерения Сирии аналогичны химической атаке 4 апреля, когда, как утверждают на Западе, были убиты десятки мирных жителей.

По версии противников Асада, самолеты сбросили на контролируемый оппозицией город Хан-Шейхун химические боеприпасы, в результате чего погибли 87 человек, пострадали около 200. Сирийская оппозиция и страны Запада обвинили в атаке ВВС правительственных войск. В Дамаске заявили, что армия не применяла и не применяет химическое оружие на поле боя.

Президент США Дональд Трамп в ночь на 7 апреля приказал нанести ракетный удар по аэродрому Шайрат, используемому сирийской правительственной авиацией. Всего было выпущено 58 крылатых ракет.

Президент России Владимир Путин назвал заявления о применении химоружия сирийской армией провокацией. По мнению российского лидера, это было сделано для дискредитации Асада.

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